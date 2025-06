Tradičná Kvapka krvi pre detskú onkológiu trvá do konca júna

Košice 17. júna (TASR) - Povzbudiť a vyzvať na darovanie krvi má aj tento rok kampaň Kvapka krvi pre detskú onkológiu, ktorá trvá počas júna. Cieľom je pomôcť najmenším pacientom, ktorí dennodenne bojujú s vážnymi diagnózami. V poradí 18. ročník organizuje Detská fakultná nemocnica (DFN) v Košiciach v spolupráci s Národnou transfúznou službou (NTS) SR.



Kampaň trvá od 1. do 30. júna, keď môžu darcovia krvi podporiť deti darovaním životne dôležitej tekutiny na všetkých pracoviskách NTS v Košiciach, Prešove a Poprade, ako aj počas mobilných odberov.



„Krvné preparáty sú esenciálnou zložkou liečby detských onkologických aj hematologických pacientov. Za minulý rok sme podali 690 prípravkov, čiže je to naozaj na dennej báze. Preto potrebujeme, aby stále pribúdali noví darcovia, aby si zvykli chodiť pravidelne darovať a my sme sa nemuseli báť v priebehu roka situácií, že nemáme dostatok krvných prípravkov,“ priblížila primárka oddelenia detskej onkológie a hematológie DFN Viktória Halušková. Za kritické označila obdobia okolo sviatkov, ako aj letné prázdniny, keď mnohí darcovia odchádzajú na dovolenky a býva aj viac úrazov.



V minulom roku sa do kampane podľa DFN zapojilo rekordných 1974 darcov, z ktorých bolo 138 prvodarcov. Mobilné odbery navyše podporilo ďalších 328 darcov. Spolu sa tak vďaka kampani podarilo pripraviť takmer 6000 krvných preparátov, ktoré pomáhali zachraňovať detské životy nielen v Košiciach, ale v celom regióne.



Podmienky pre darovanie krvi sú zverejnené na webovej stránke www.ntssr.sk. Darovať krv môžu v zásade všetci zdraví ľudia vo veku od 18 do 60 rokov, ktorí vážia viac ako 50 kilogramov. Pravidelní darcovia môžu darovať krv až do veku 65 rokov, ak sú v dobrom zdravotnom stave.



„Dôležitá je, samozrejme, aj pripravenosť. Je to pitný režim, ktorý by mal začať už deň pred samotným darovaním, teda dostatok tekutín, spánku, oddychu, možno deň - dva nešportovať. Darcovia sa môžu aj najesť, niekedy to aj odporúčame, aby sa ľahko najedli, len nie nejaké mastné alebo mliečne jedlá,“ uviedla pre novinárov lekárka NTS Košice Marta Lukáčová. Pripomenula časové obmedzenia pre darcov, ktorí prichádzajú z určených zahraničných krajín. Oproti minulosti sa skrátilo obdobie pre darovanie krvi po tetovaní zo šiestich na štyri mesiace.



Kampaň podporili aj riaditeľ DFN Andrej Koman a moderátorka Aneta Parišková, ktorá sama v minulosti bojovala s onkologickým ochorením.