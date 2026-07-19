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Tradičná Porciunkula ponúkne koncerty, jarmok aj remeselný trh
Tradícia jarmočných osláv, ktoré sa konajú pred slávením cirkevného sviatku Porciunkula, siaha v Nových Zámkoch ďaleko do histórie.
Autor TASR
Nové Zámky 19. júla (TASR) - V Nových Zámkoch sa aj tento rok uskutoční tradičný novozámocký jarmok Porciunkula. Ako informovalo mesto, konať sa bude v piatok 31. júla a v sobotu 1. augusta na Hlavnom námestí a v parku na Bernolákovom námestí.
Podujatie ponúkne opäť viaceré hudobné vystúpenia. V piatok večer sa na Hlavnom námestí predstaví spevák Charlie, po ňom odohrá koncert skupina Desmod. V sobotu budú od rána účinkovať DJ Laci a DJ Igor Czuczor, večer Novozámčanom zahrá kapela V-Tech, po ktorej bude nasledovať koncert Majka Spirita. Súčasťou programu je aj jarmok a remeselný trh, fotografická súťaž spojená s výstavou i program pre deti.
Tradícia jarmočných osláv, ktoré sa konajú pred slávením cirkevného sviatku Porciunkula, siaha v Nových Zámkoch ďaleko do histórie. V kostoloch ho veriaci slávia 1. a 2. augusta. Pre rád Františkánov ide o jeden z najvýznamnejších sviatkov. Jeho názov je totožný s názvom kostolíka Anjelskej Panny Márie na námestí Spoleto neďaleko Assisi. V minulosti bol po latinsky nazývaný Portiuncula, z čoho neskôr vznikol zľudovený názov sviatku Porciunkula.
Podujatie ponúkne opäť viaceré hudobné vystúpenia. V piatok večer sa na Hlavnom námestí predstaví spevák Charlie, po ňom odohrá koncert skupina Desmod. V sobotu budú od rána účinkovať DJ Laci a DJ Igor Czuczor, večer Novozámčanom zahrá kapela V-Tech, po ktorej bude nasledovať koncert Majka Spirita. Súčasťou programu je aj jarmok a remeselný trh, fotografická súťaž spojená s výstavou i program pre deti.
Tradícia jarmočných osláv, ktoré sa konajú pred slávením cirkevného sviatku Porciunkula, siaha v Nových Zámkoch ďaleko do histórie. V kostoloch ho veriaci slávia 1. a 2. augusta. Pre rád Františkánov ide o jeden z najvýznamnejších sviatkov. Jeho názov je totožný s názvom kostolíka Anjelskej Panny Márie na námestí Spoleto neďaleko Assisi. V minulosti bol po latinsky nazývaný Portiuncula, z čoho neskôr vznikol zľudovený názov sviatku Porciunkula.