< sekcia Regióny
Tradičné dožinky v Turej Lúke prinesú folklór aj ukážku remesiel
Program sa začne v sobotu (8. 8.) o 10.00 h dožinkovým jarmokom, koncertom dychovej hudby, ukážkami tradičných remesiel, ochutnávkou regionálnych špecialít a aktivitami pre deti v areáli Padelky.
Autor TASR
Myjava 30. júla (TASR) - Myjavská mestská časť Turá Lúka bude počas víkendu 8. a 9. augusta dejiskom podujatia Dožinky v Turej Lúke - Poďakovanie za úrodu. Návštevníkov čakajú ukážky tradičných poľných prác, folklórny program, remeslá, regionálna gastronómia aj dožinkový sprievod. TASR to uviedol hovorca mesta Marek Hrin.
Program sa začne v sobotu (8. 8.) o 10.00 h dožinkovým jarmokom, koncertom dychovej hudby, ukážkami tradičných remesiel, ochutnávkou regionálnych špecialít a aktivitami pre deti v areáli Padelky. Pripravené bude tradičné detské ihrisko, minifarma, lesná pedagogika aj výstava poľnohospodárskych strojov.
Cieľom je podľa Hrina ukázať návštevníkom, ako vyzerali žatva a dožinky na kopaniciach v minulosti. „Chceme, aby si ich mohli nielen pozrieť, ale aj zažiť na vlastnej koži a odniesť si z podujatia autentický zážitok,“ ozrejmil.
O 10.30 h sa na poli v Padelkoch začnú ukážky tradičných poľných prác - žatvy a mlatby. „Patria medzi najvyhľadávanejšie časti programu. Sú živou prezentáciou toho, ako sa kedysi hospodárilo na myjavských kopaniciach, a zároveň vzdávajú úctu práci našich predkov,“ doplnil.
Súčasťou programu bude aj súťaž v kosení, detské tvorivé dielne, hody či školička spevu a tanca. Popoludní odovzdajú predstavitelia Centra tradičnej kultúry (CTK) v Myjave ocenenia za prínos v oblasti rozvoja tradičnej kultúry.
Nasledovať bude sprievodný kultúrny program, potom začnú folkloristi pripravovať dožinkové vence, s ktorými následne prejdú sprievodom Turou Lúkou a v Gazdovskom dvore ich odovzdajú gazdovi. „Dožinkový sprievod a odovzdávanie venca gazdovi sú symbolickým vyvrcholením celého dňa. Práve tieto chvíle pripomínajú úctu k úrode, práci na poli a hodnotám, na ktorých vyrastali generácie obyvateľov kopaníc,“ zdôraznil Hrin.
Podujatie sa oficiálne skončí v nedeľu (9. 8.) o 9.30 h krojovanou dožinkovou slávnosťou spojenou so službami Božími v evanjelickom kostole v Turej Lúke, ktoré budú poďakovaním za tohtoročnú žatvu.
Organizátormi podujatia sú nezisková organizácia Rozvoj cestovného ruchu myjavských kopaníc, CTK v Myjave, mesto Myjava, Správa majetku mesta Myjava a Poľovnícke združenie Turá Lúka. Podujatie podporili z verejných zdrojov Fond na podporu umenia a Trenčiansky samosprávny kraj.
Program sa začne v sobotu (8. 8.) o 10.00 h dožinkovým jarmokom, koncertom dychovej hudby, ukážkami tradičných remesiel, ochutnávkou regionálnych špecialít a aktivitami pre deti v areáli Padelky. Pripravené bude tradičné detské ihrisko, minifarma, lesná pedagogika aj výstava poľnohospodárskych strojov.
Cieľom je podľa Hrina ukázať návštevníkom, ako vyzerali žatva a dožinky na kopaniciach v minulosti. „Chceme, aby si ich mohli nielen pozrieť, ale aj zažiť na vlastnej koži a odniesť si z podujatia autentický zážitok,“ ozrejmil.
O 10.30 h sa na poli v Padelkoch začnú ukážky tradičných poľných prác - žatvy a mlatby. „Patria medzi najvyhľadávanejšie časti programu. Sú živou prezentáciou toho, ako sa kedysi hospodárilo na myjavských kopaniciach, a zároveň vzdávajú úctu práci našich predkov,“ doplnil.
Súčasťou programu bude aj súťaž v kosení, detské tvorivé dielne, hody či školička spevu a tanca. Popoludní odovzdajú predstavitelia Centra tradičnej kultúry (CTK) v Myjave ocenenia za prínos v oblasti rozvoja tradičnej kultúry.
Nasledovať bude sprievodný kultúrny program, potom začnú folkloristi pripravovať dožinkové vence, s ktorými následne prejdú sprievodom Turou Lúkou a v Gazdovskom dvore ich odovzdajú gazdovi. „Dožinkový sprievod a odovzdávanie venca gazdovi sú symbolickým vyvrcholením celého dňa. Práve tieto chvíle pripomínajú úctu k úrode, práci na poli a hodnotám, na ktorých vyrastali generácie obyvateľov kopaníc,“ zdôraznil Hrin.
Podujatie sa oficiálne skončí v nedeľu (9. 8.) o 9.30 h krojovanou dožinkovou slávnosťou spojenou so službami Božími v evanjelickom kostole v Turej Lúke, ktoré budú poďakovaním za tohtoročnú žatvu.
Organizátormi podujatia sú nezisková organizácia Rozvoj cestovného ruchu myjavských kopaníc, CTK v Myjave, mesto Myjava, Správa majetku mesta Myjava a Poľovnícke združenie Turá Lúka. Podujatie podporili z verejných zdrojov Fond na podporu umenia a Trenčiansky samosprávny kraj.