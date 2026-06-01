Pondelok 1. jún 2026
Tradičné plavenie dreva v žľabe Rakytovo dosiahlo významné uznanie

Archívna foto. Foto: TASR/Dušan Hein

Vodný žľab bol postavený v 19. storočí.

Banská Bystrica 1. júna (TASR) - Unikátne plavenie dreva vo vodnom žľabe v doline Rakytovo pri Dolnom Harmanci rozšírilo v týchto dňoch Reprezentatívny zoznam nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska. Zápis potvrdzuje jeho mimoriadnu hodnotu pre kultúrnu identitu Slovenska a význam ochrany tejto tradície pre budúce generácie. TASR o tom v pondelok informovala hovorkyňa primátora Banskej Bystrice Zdenka Marhefková.

„Tradičnému plaveniu dreva vo vodnom žľabe Rakytovo sa dostalo významného uznania. Je výsledkom dlhoročnej snahy pracovníkov Mestských lesov Banská Bystrica, ktorí sa o túto jedinečnú technickú pamiatku starajú a neustále ju zveľaďujú. Každoročné otváranie drevorubačskej sezóny spojené s plavením dreva potvrdzuje záujem širokej verejnosti o túto výnimočnú tradíciu. Vodný žľab Rakytovo je dnes jedinečným príkladom spojenia ochrany prírody, zachovávania tradičných zručností a vzdelávacej funkcie lesov,“ reagoval banskobystrický primátor Ján Nosko.

Vodný žľab bol postavený v 19. storočí. V roku 2001 ho vyhlásili za národnú kultúrnu pamiatku a v roku 2006 sa realizovala jeho veľká rekonštrukcia. Žľab sa po obnove stal funkčný po celej dĺžke 2450 metrov, vďaka čomu je v súčasnosti raritou nielen v slovenskom, ale i v celosvetovom meradle. Obľúbené miesto navštívi každoročne mnoho turistov. Patrí medzi jeden z hlavných symbolov banskobystrických lesov.

„Je to pre nás uznanie za dlhoročnú starostlivosť a zveľaďovanie lesného majetku. Naďalej budeme pokračovať aj vo vzdelávacích aktivitách a organizovaní exkurzií z oblasti lesnej pedagogiky pre školákov i škôlkarov v okolí vodného žľabu i praktických cvičeniach pre študentov Lesníckej fakulty Technickej univerzity vo Zvolene,“ doplnil konateľ spoločnosti Mestské lesy Banská Bystrica Jozef Jankov.

Ako dodal, v minulosti sa pri doprave dreva z miesta ťažby na miesto spracovania využívala hlavne gravitačná sila a ťažné zvieratá. Unášaciu silu vody, ktorá patrí k najstarším spôsobom dopravy, časom nahradili železnice a automobily. Najznámejším tradičným typom vodnej dopravy dreva bolo pltenie. Drevo sa plavilo prevažne dolinami s malými vodnými tokmi, ktoré samé osebe neboli splavné. Bolo však možné umiestniť v nich vodný žľab a napĺňať ho vodou z miestneho toku. Tak vznikla plavebná dráha umožňujúca prepravu dreva kratších rozmerov.
