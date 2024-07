Tradičné remeslá budú aj tento rok súčasťou galérie v Vysokých Tatrách

Vysoké Tatry 19. júla (TASR) - Tradičné remeslá budú aj počas tohto leta súčasťou jedného z centier cestovného ruchu Vysokých Tatier. Priestor pred Galériou a predajňou Ústredia ľudovej umeleckej výroby (ÚĽUV) v Tatranskej Lomnici bude počas najbližších dvoch týždňov patriť majstrom a výrobcom remeselnej tvorby. Informovala o tom projektová manažérka ÚĽUV Alena Pastorková s tým, že svoje umenie predvedú od piatka až do 3. augusta, vždy v piatok a sobotu od 10. do 17. hodiny.



"Prezentovať budú výrobu keramiky i točenie na hrnčiarskom kruhu, návštevníci budú môcť spoznať remeselný príbeh drotárskeho rodu, nazrieť do tajomstva zdobenia medovníkov, ale aj krásy brašnárstva a remenárstva. Chýbať nebude ani ukážka výšivky krivou ihlou a zhotovovanie krojových súčastí z Podpoľania," priblížila Pastorková.



V piatok a v sobotu 20. júla predvedú svoje zručnosti keramikárka Zoja Golomboši a drotár Juraj Šerík. Nasledujúci týždeň 26. a 27. júla do Tatier zavíta výšivkárka Elena Marcineková a medovnikár Peter Girgoško. Prvý augustový víkend predvedie hrnčiarstvo Soňa Zelisková a brašnárstvo a remenárstvo Michal Beracko Vstup na prezentáciu je voľný.