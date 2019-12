Tradičné slovenské drotárstvo motívom vianočnej poštovej známky

Žilina 6. decembra (TASR) – Motívom poštovej známky Vianoce 2019: Tradičné slovenské drotárstvo je vešiak v tvare srdca umeleckého drotára Petra Hlavatoviča. Známku s rozmermi 33,9 × 26,5 milimetra vydala v novembri 2019 Slovenská pošta. TASR o tom informovala marketingová pracovníčka Považského múzea (PM) v Žiline Magdaléna Lacková.



Doplnila, že vešiak v tvare srdca je zo zbierkového fondu PM v Žiline. "Poštová známka vychádza vo forme tlačového listu s 50 známkami. Súčasne s ňou bola vydaná obálka prvého dňa s pečiatkou FDC a domicilom mesta Bratislava. Motívom prítlače FDC obálky je drotárske dielo Jablko života od Márie Krajčovej, vianočný stromček od tej istej autorky sa stal motívom FDC pečiatky," uviedla Lacková.



Drotársky motív použili podľa nej aj na poštovej známke Veľká noc 2019: Tradičné slovenské drotárstvo. "Išlo o vtáčika, ktorého zhotovila umelecká drotárka a šperkárka Lucia Čertíková. Autorkou veľkonočných vajíčok zobrazených na celinovej pohľadnici je umelecká drotárka Ľubica Kullová. Všetci drotári, ktorých diela boli motívom na poštových známkach v roku 2019, sú spolupracovníkmi PM v Žiline. Navyše, známky symbolicky vydali v roku, keď drotárstvo čaká na zápis do Zoznamu svetového dedičstva UNESCO. Do Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska bolo zapísané v roku 2017," pripomenula marketingová pracovníčka PM.



Podotkla, že drotárstvo predstavuje unikátny výrobno-technický i umelecký fenomén, ktorému v dejinách svetovej materiálnej kultúry patrí jedinečné miesto. "Hoci drôt ako polotovar využívali remeselníci v mnohých výrobných odvetviach na celom svete, slovenskí drotári k jeho spracovaniu pristúpili originálnym spôsobom a posunuli ho do oblasti úžitkovej výroby," dodala Lacková.



"V závislosti od krajiny, v ktorej slovenskí drotári pôsobili, produkovali neuveriteľne široký sortiment tovaru. Od kuchynského náradia cez potreby pre vinárov, poľnohospodárov, kvetinárov, včelárov a rybárov, doplnky do bytov, reštaurácií, obchodov i výrobných prevádzok, až po detské hračky a záhradný nábytok. Drôt umožňoval použitie množstva ozdobných prvkov, ktoré vychádzali nielen z archaických foriem, ale aj zo slovenskej ornamentiky. A ručná výroba im vtlačila pečať individuality i insitný pôvab," priblížila historička drotárstva PM v Žiline Katarína Hallonová.