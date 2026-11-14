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Tradičné Vianoce v Bratislave ponúknu atmosféru slovenských zvykov
Program je pre návštevníkov pripravený od 13.00 do 19.00 h. TASR o tom informovali organizátori.
Autor TASR
Bratislava 14. novembra (TASR) - Podujatie Slovenský deň kroja - Tradičné Vianoce 2026 v sobotu v Bratislave ponúkne atmosféru slovenských vianočných zvykov, rozmanitých krojov, kolied, remesiel a vianočného pečiva. Program je pre návštevníkov pripravený od 13.00 do 19.00 h. TASR o tom informovali organizátori.
„Tento rok sme si pre vás pripravili niekoľko noviniek. Napríklad sa predstavia folklórne súbory, ktoré ste na Slovenskom dni kroja ešte nevideli, vystúpi 500 účinkujúcich, vychutnáte si prehliadku nádherných part, užijeme si spolu sprievod krásnych slovenských krojov, predstavia sa ľudoví umelci, s ktorými si budú môcť aj vaše deti vyskúšať ľudovú tvorbu. Súčasťou bude aj vianočný stromček s prekvapením pre každého,“ uviedli organizátori.
„Tento rok sme si pre vás pripravili niekoľko noviniek. Napríklad sa predstavia folklórne súbory, ktoré ste na Slovenskom dni kroja ešte nevideli, vystúpi 500 účinkujúcich, vychutnáte si prehliadku nádherných part, užijeme si spolu sprievod krásnych slovenských krojov, predstavia sa ľudoví umelci, s ktorými si budú môcť aj vaše deti vyskúšať ľudovú tvorbu. Súčasťou bude aj vianočný stromček s prekvapením pre každého,“ uviedli organizátori.