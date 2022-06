Tradičnou in-line jazdou ulicami Bratislavy sa sa začína kultúrne leto

Bratislava 24. júna (TASR) – Milovníci športu, najmä korčuľovania na kolieskových korčuliach, si opäť prídu na svoje. V uliciach hlavného mesta ich v piatok čaká večerná, respektíve nočná jazda 19. ročníka bratislava-inline. Športové podujatie je zároveň otvorením 47. ročníka najväčšieho a zároveň najstaršieho multižánrového festivalu Bratislavské kultúrne leto.



"Pripravili sme si trasu, ktorá vedie cez Staré Mesto a Ružinov a nevynechá ani celkom nový bulvár na Mlynských Nivách," pozývajú organizátori.



Korčuliari vyštartujú do ulíc z Kamenného námestia, kde bude dovtedy pripravený sprievodný program. Od 18.00 h budú pripravené aktivity pre deti, napríklad kreslenie či in-line škôlka s inštruktormi. Od 20.00 h nebude chýbať in-line škola pre dospelých či rôzne súťaže spolu s hudobným sprievodom.



Bratislava bude najbližšie mesiace opäť zaplnená hudbou, koncertmi, divadelnými vystúpeniami, workshopmi, komentovanými prechádzkami so sprievodcami či filmovými premietaniami. V hlavnom meste štartuje v piatok tradičný multižánrový festival Bratislavské kultúrne leto. Do konca septembra ponúkne viac ako 330 podujatí na viac ako 50 scénach v rámci celého hlavného mesta.



Program festivalu je aj tento rok pripravený tak, aby bolo možné zažiť kultúru na rôznych miestach mesta. Programovú štruktúru festivalu obohatia programy bratislavských organizácií i viacerých mestských častí. Svoju kultúru a zvyky rôznych krajín sveta predstavia veľvyslanectvá rôznych krajín na Slovensku.



Program bude priebežne dopĺňaný na webovej stránke www.kulturneleto.sk.