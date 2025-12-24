< sekcia Regióny
Tradičnú vianočnú kapustnicu pripravilo mesto N. Dubnica i tento rok
Podávať ju budú na Mierovom námestí od poludnia, skauti tam záujemcom zároveň rozdajú betlehemské svetlo. Súčasťou podujatia bude i hudobný program.
Autor TASR
Nová Dubnica 24. decembra (TASR) - Štedrý deň v Novej Dubnici bude patriť i tradičnej vianočnej kapustnici. Podávať ju budú na Mierovom námestí od poludnia, skauti tam záujemcom zároveň rozdajú betlehemské svetlo. Súčasťou podujatia bude i hudobný program.
Podujatie organizuje samospráva už viac ako 15 rokov, povedala vedúca oddelenia kultúry a športu mestského úradu v Novej Dubnici Eva Kebísková. „Vianočná kapustnica je už tradičnou akciou, ktorá býva na Štedrý deň od 12.00 do 14.00 h. Na námestí budú tri stánky, v ktorých sa bude podávať vianočná kapustnica, bude jej 400 porcií. Podávať budeme i čaj, skauti budú rozdávať aj betlehemské svetlo, primátor s viceprimátorom zase slivovicu,“ priblížila Kebísková. Atmosféru podľa nej spríjemní kapela Boží šramot pod vedením Juraja Horta.
„Na podujatí sa vždy stretne celá Nová Dubnica, ide už o tradičnú akciu, ktorú navštevujú celé rodiny a ich priatelia. Je to tak veľké mestské rodinné stretnutie,“ podotkla Kebísková.
