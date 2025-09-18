< sekcia Regióny
Tradičný jarmok v Novej Bani ponúkne na 32. ročníku bohatý program
Autor TASR
Nová Baňa 18. septembra (TASR) - V uliciach Novej Bane sa v piatok 19. septembra začína tradičný Novobanský jarmok. Jeho 32. ročník ponúkne bohatý program, v ktorom vystúpia lokálni interpreti a účinkujúci, ale aj známe slovenské zoskupenia. Informovala o tom Dagmar Lachká, manažérka kultúry a športu z novobanského mestského úradu.
Kultúrnu časť Novobanského jarmoku otvorí podľa jej slov zmiešaný spevácky zbor Cantus Monte Regis pod vedením dirigentky Janky Šumichrastovej. V programe vystúpia tiež deti z novobanskej materskej školy, žiaci zo Základnej školy sv. Alžbety a miestnej základnej umeleckej školy (ZUŠ).
„Následne bude pódium patriť hudobnému zoskupeniu Filip Urda Ansámbel, ktoré síce nepôsobí na hudobnej scéne ako stála kapela, ale je vyskladané z priateľov, ktorí už niekoľkokrát spolupracovali v rámci iných projektov a hudobných telies,“ priblížila Lachká s tým, že po príhovore primátora Branislava Jaďuďa bude program pokračovať koncertmi hudobných skupín New Generation a DESmod. Večer uzavrie Jarmočná disko párty.
V sobotu 20. septembra spestrí jarmok tradičných remesiel kultúrny program, v ktorom vystúpia domáce zoskupenia - spevácka skupina Jesienka a folklórna skupina Vinička. Pre deti je pripravené predstavenie Zahrajka a myšky Elišky.
Lachká poznamenala, že ku kultúrnemu životu v Novej Bani neodmysliteľne patria heligonkári a chýbať nebudú ani na jarmoku. „V pásme S heligónkou na jarmoku sa tentokrát predstavia obľúbení novobanskí muzikanti - Jozef Suchý, Daniel Štrba, Martin Holý, Dávid Štuller a Timotej Polc,“ dodala.
V sobotňajšom programe má svoje miesto aj vystúpenie domáceho folklórneho súboru Háj. Folkloristi vystúpia podľa Lachkej v nových krojoch a s novým tancom „fľaškový“, ktorý pochádza z tohto regiónu. Na pódiu sa objaví aj duo TWiiNS, skupina Modus Memory a kapela Huncúti.
Jarmok ponúkne aj sprievodné podujatia. Výstavu Mons Regis v Pohronskom múzeu, výstavu prác žiakov ZUŠ Nová Baňa inštalovanú na ulici Osvety či zábavné atrakcie a prezentáciu ľudových remesiel.
