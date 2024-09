Tradičný jarmok v Starej Ľubovni štartuje banánovým behom študentov

Stará Ľubovňa 26. septembra (TASR) - V Starej Ľubovni sa vo štvrtok dopoludňajším banánovým behom študentov začína v poradí 31. Ľubovniansky jarmok. Do mesta prinesie pochod ľubovnianskych strašidiel, historickú scénku, vystúpenia na dvoch tribúnach či uličku remesiel. Vedúca oddelenia, školstva, kultúry, športu a mládeže na mestskom úrade Eva Kollárová informovala, že návštevníkom sa predstavia aj Adam Ďurica, Heľenine oči, Celeste Buckingham a King Shaolin a Martin Geišberg.



"Názov banánový beh dali športovému podujatiu vtedy, keď organizátori na jednom z prvých ročníkov zabudli štafetové kolíky a ako náhradu poslúžili banány, ktoré narýchlo zaobstarali," ozrejmila históriu jednej zo súčastí jarmoku Kollárová. Štvrtkový večer bude patriť strašidlám v originálnych maskách a ohňovej šou.



V piatok 27. septembra popoludní je pripravený sprievod mestom a jarmok slávnostne otvoria o 16.00 h. "Ťahákom na tribúne pred okresným úradom bude určite historická scénka z pera spisovateľa Petra Karpinského - Ľubovnianske strašidlo, o záhadnom kupcovi Kasparekovi, ktorého vo svojom diele spomína aj Matej Bel," doplnila Kollárová. Neskôr sa návštevníkom predstavia viacerí umelci, chýbať nebude ani jarmočná diskotéka. Tribúna na Námestí sv. Mikuláša bude patriť najmä deťom, predstavia sa tam však aj Juraj Hnilica, Martin Geišberg či Petra Humeňanská. V nedeľu 29. septembra jarmok vyvrcholí Hubertovskými slávnosťami v skanzene pod hradom Ľubovňa.



Okrem stánkov s rôznym sortimentom a občerstvením nebude chýbať ani kočovná koliba. Každoročne sa rozširuje aj ulička remesiel na Námestí sv. Mikuláša, kde si návštevníci môžu pozrieť aj ukážky tradičnej výroby ľudových remeselníkov. Súčasťou jarmoku sú i sprievodné podujatia, ako napríklad týždeň poľovníckej kuchyne, 2. ročník medzinárodného podujatia Carpathian Quality 2024 - Koštovka, či Veľká cena Starej Ľubovne vo fitnes detí.



V súvislosti s organizáciou jarmoku organizátori upozorňujú na obmedzenia v doprave. Uzavretá bude až do nedele do 22.00 h polovica Námestia sv. Mikuláša, časti ulíc Levočská a Okružná a tiež ulice 1. mája, 17. novembra a Námestie gen. Štefánika.



"Ľubovniansky jarmok je najväčším a najznámejším podujatím v Starej Ľubovni, ktoré láka tisícky návštevníkov z mesta, regiónu, blízkeho i ďalekého okolia. V súvislosti s výskytom VHA v okrese ho budú sprevádzať prísne hygienické opatrenia," upozornila Kollárová. Organizátori v tejto súvislosti žiadajú predávajúcich i návštevníkov o ich dôsledné dodržiavanie.