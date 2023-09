Tradičný jesenný jarmok vo Zvolene bude tento rok v strede týždňa

Zvolen 12. septembra (TASR) - Tradičný jesenný jarmok sa tento rok na námestí vo Zvolene uskutoční v strede pracovného týždňa. TASR to potvrdil hovorca mesta Martin Svatuška s tým, že kultúrne podujatie sa bude konať od stredy do štvrtka (13. - 14. 9.).



Zvolenčania sú podľa neho zvyknutí, že akcia býva pravidelne v piatok a v sobotu, vždy týždeň po Radvanskom jarmoku v Banskej Bystrici. "Je to tradícia, ktorá bola v minulosti porušená iba zriedka," spomenul, s tým, že tento rok vychádza na piatok štátny sviatok. "Keďže rešpektujeme cirkevné tradície, rozhodli sme sa posunúť termín konania do pracovného týždňa," objasnil s tým, že mesto sa stretáva aj s otázkou, prečo jarmok neposunuli na sobotu a nedeľu. V tomto prípade sú to podľa mesta tri voľné dni a je pravdepodobné, že mnoho Zvolenčanov strávi predĺžený víkend mimo svojho bydliska.



Svatuška poznamenal, že aj predajcovia sú zvyknutí na zvolenský jarmok v týždni po Radvanskom jarmoku a termíny v jednotlivých mestách si neraz rezervujú dlhú dobu dopredu. "V prípade posunu na iný víkend by sa tak zas mohlo stať, že práve vo Zvolene by bolo iba málo predajcov," vysvetlil. Návštevníkov čaká počas dvoch septembrových dní zábava na námestí do 23.00 h. Predstavia sa Zvolenskí Vrchári, kolotoče nájdu záujemcovia v Hlbinách.



Pre kultúrne podujatie budú v meste aj dopravné obmedzenia. Vylúčenie dopravy z Námestia SNP bude v úseku od Kostola svätej Alžbety po Študentskú ulicu. Ďalej to bude z Námestia slobody v úseku od budovy mestského úradu po Námestie SNP. Obmedzenia budú v stredu od 5.00 h do štvrtka do 24.00 h. Mesto uvádza, že obchádzkové trasy budú vyznačené dopravnými značkami. Dopravu vrátane mestskej hromadnej dopravy presmerujú na Ulicu Milana Rastislava Štefánika.