Tradičný odev deviatich obcí Hornonitria mapuje nový výskum

Nitrianske Pravno 22. júla (TASR) - Tradičný odev deviatich obcí z hornej Nitry mapuje nový výskum členov občianskeho združenia (OZ) Hornonitrie. Zameriava sa na dodnes zachované kúsky ľudového i mestského odevu, ktorý prináležal spoločenským vrstvám na tomto území približne od 18. storočia až do konca druhej svetovej vojny.



"Cieľom projektu je realizácia výskumu tradičného ľudového a mestského odevu Hornonitria a jeho dokumentácia. Vychádzajúc z poznatkov literárnych prameňov by sme chceli nadviazať na výskum z roku 1974," načrtla projektová manažérka OZ Hornonitrie Radka Tarabčíková.



Podrobnejším preskúmaním najsevernejšej časti hornej Nitry, teda obcí pravnianskej doliny, medzi ktoré patrí Nitrianske Pravno, Kľačno, Tužina, Chvojnica, Malinová, Pravenec, Poluvsie, Poruba a Nedožery-Brezany, podľa nej OZ plánuje prehĺbiť a doplniť doposiaľ zistené informácie.



"V prvej fáze projektu OZ Hornonitrie prostredníctvom svojich členov, odborných i laických kapacít uskutoční terénny výskum u najstaršej generácie a zhromaždením publikovaných poznatkov a pramenného materiálu vytvorí podklady pre spracovanie štúdie o jednotlivých prvkoch tradičnej ľudovej kultúry s dôrazom na mestský a ľudový odev obcí pravnianskej doliny," priblížila Tarabčíková.



Výskum vo všetkých obciach Hornonitria s presahom do handlovskej a rudnianskej doliny a do Turca bude podľa nej skúmať aj vplyv nemeckej a valašskej kolonizácie na vývoj tunajšieho odevu. Špeciálnu pozornosť bude združenie venovať špecifickej pravnianskej výšivke.



"Ak máte doma starý textilný materiál po rodičoch alebo starých rodičoch, vyšívanú dečku či obliečku, ktoré by obohatili výskum a doplnili poznatky niektorej z deviatich obcí, neváhajte kontaktovať našu kanceláriu Hornonitrie," vyzvala obyvateľov Tarabčíková s tým, že sa členovia OZ budú tešiť z každého poznatku, listu či fotografie, ktoré doplnia mozaiku našej vlastnej histórie.



Odbornú spoluprácu výskumníkom nateraz prisľúbilo Slovenské národné múzeum v Martine, Karpatskonemecké múzeum v Nitrianskom Pravne i obecné múzeum v Nedožeroch-Brezanoch. Na ďalšie možnosti spolupráce s odborníkmi ešte čakajú. Zamerajú sa na dostupný fotografický, textový a odevný materiál.



Spracovaná štúdia tradičného odevu obcí Hornonitria a fotografická dokumentácia budú publikované aj v súhrnnej knižnej podobe. "Veríme, že projekt bude prínosom pre národopisnú a etnografickú oblasť, umeleckú i vedeckovýskumnú oblasť, je prehĺbenie poznatkov regionálnej identity v oblasti hmotného kultúrneho dedičstva," skonštatovala Tarabčíková.