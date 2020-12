Tradičný silvestrovský výstup na vrch Minčol sa tento rok neuskutoční

Lenartov 30. decembra (TASR) – Silvestrovský výstup na vrch Minčol, ktorý každoročne organizuje občianske združenie (OZ) Kráľova studňa, sa tento rok neuskutoční. Ako pre TASR uviedol predseda združenia, pôjde skôr o individuálnu návštevu prírody.



"Je to už tradičné podujatie, ktoré záverom roka organizujú turisti z Lipian, Bardejova a naše OZ. Vzhľadom na tohtoročné hygienické opatrenia sa tento ročník neuskutoční v rozsahu, ako sme boli zvyknutí. Nebude to nič organizované. Z informácií, ktoré mám, niektorí ľudia sa chystajú na vychádzku do prírody a strávia záver roka na Minčole alebo možno niekde v Čergovskom pohorí," uviedol pre TASR predseda združenia Marián Dudra.



Minčol je najvyšší vrch pohoria Čergov. Nachádza sa na ňom betónový pylón a kríž. "Majú to v patronáte turisti z Lipian, keďže to tam majú bližšie. V lete sa tam robí Beh na vrchol Minčola a 15. septembra zvyknú robiť Hviezdicový výstup na Minčol. Idú zo štyroch okresov – Bardejov, Stará Ľubovňa, Prešov a Sabinov, a hore sa stretnú. Je tam potom aj slávnostná svätá omša. Rovnako sa tam nachádza turistická útulňa, kde sa dá stráviť čas," priblížil Dudra.



Silvestrovský výstup organizuje OZ Kráľova studňa od roku 2010. Spočiatku sa na ňom podľa Dudru zúčastňovalo možno 20 ľudí. "Atmosféra je tam stále úžasná, napriek tomu, že je zima. Často tam vládnu kruté podmienky, ale aj napriek tomu sa tam zišlo v posledných rokoch 300 až 400 turistov. Prichádzajú tam vždy o 11.00 h, zaspievajú turistickú hymnu a potom sú rôzne vinšovačky od vedúcich oddielov alebo ľudí, ktorí tam sú," doplnil Dudra s tým, že rovnako si môžu naplánovať ďalšie podujatia alebo zaspomínať na tie, ktoré spolu absolvovali.