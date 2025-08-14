< sekcia Regióny
Tradičný trnavský jarmok prinesie bohatý program i novú oddychovú zónu
Trnava 14. augusta (TASR) - Tradičný trnavský jarmok ponúkne od 11. do 14. septembra bohatý kultúrny i sprievodný program. Hudba sa bude rozliehať Trojičným námestím, Námestím SNP i amfiteátrom. Novinkou bude nová oddychová zóna. Informovalo o tom Mestské kultúrne stredisko Zaži v Trnave.
„Ulice budú patriť remeselníkom, na pódiu zahrá Zuzana Smatanová, Bystrík či Hex. Pod hradbami sa stretne dychberúca výprava dvoch stredovekých kráľov. Pribudne aj nová oddychová zóna na hranie,“ priblížili z mestského kultúrneho strediska s tým, že na pešej zóne nájdu návštevníci remeselníkov z celého Slovenska aj s originálnym sortimentom. Vo všetkých stánkoch sa bude dať platiť aj bezhotovostne.
Mikrofóny na hlavnom pódiu na Trojičnom námestí si aj tento rok prestriedajú kapely rôznych žánrov. „V piatok 12. septembra rozospieva publikum kapela Slniečko a jarmočný piatok zakončí veselicou Bystrík. V sobotu 13. septembra sa na pódiu predstavia Peter Leto, legendárna kapela Hex a obľúbený Bukasový masív,“ doplnili.
Hudobnú bodku jarmoku prinesie nedeľa 14. septembra. „Zahrá BeatRoot, country náladu navodí Allan Mikušek a silný záver obstará Zuzana Smatanová so svojím večerným koncertom. Chýbať nebudú kolotoče, sladké aj slané jarmočné špeciality či obri chodiaci na chodúľoch, ktorí zvedavo dohliadajú na návštevníkov z výšky,“ podotkli. Na Námestí SNP sa o pestrú jarmočnú atmosféru postarajú cimbaly či husle. Richard Müller a Korben Dallas zas zahrajú počas jarmoku v amfiteátri.
Návštevníci sa môžu tešiť tiež na Stredovek pod hradbami vrátane stretnutia kráľov, ktoré priblíži udalosti spred 700 rokov. „Kráľovské slávnosti na počesť stretnutia dvoch rodov budú pokračovať fakľovým pochodom zo Sadu Antona Bernoláka až k Severnej veži, kde trnavský jarmok spečatí výstrel z trebuchetu,“ dodali.
V Ružovom parku vyrastie zóna rozprávok, ale aj oddychu pre batoľatá. Do parku sa presťahuje spod hradieb aj Rozprávkový svet. Vytvorená bude detská zóna s vankúšmi, hojdacími sieťami, tienidlami, pod ktorými si budú môcť rodičia na chvíľu s najmenšími oddýchnuť. Novinkou tohtoročného jarmoku je Tvorivý trh - priestor pod strechou Kreatívneho centra Trnava, kde vznikne pohodová zóna na hry a oddych od jarmočného ruchu.
