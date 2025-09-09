< sekcia Regióny
Tradičný trnavský jarmok prinesie remeslá, tradície aj zábavu
Vrcholom bude aj piatková Rozlúčka s letom v amfiteátri.
Autor TASR
Trnava 9. septembra (TASR) - Tradičný trnavský jarmok prinesie od štvrtka do nedele (11. - 14. 9.) verejnosti program zameraný na remeslá, tradície, históriu a zábavu. Remeselníkom budú tento rok patriť ulice Radlinského, Hlavná, Paulínska aj Dolné bašty. Spolu ich bude takmer 400. TASR o tom informovala Viera Tranžíková z Oblastnej organizácie cestovného ruchu Trnava Tourism.
Ako uviedla, v Sade Antona Bernoláka sa každoročne počas soboty a nedele rozkladá dočasné stredoveké táborisko. „Súčasťou sú dobové remeslá, predstavenia či farma so zvieratami,“ priblížila. Témou bude aj stretnutie kráľov Jána Luxemburského a Karola Róberta z Anjou. Ľudová veselica sa uskutoční na obnovenom Námestí Slovenského národného povstania. O atmosféru sa tu postarajú cimbaly, husle a ľudová hudba.
Vrcholom bude aj piatková Rozlúčka s letom v amfiteátri. Pre deti je pripravený Rozprávkový svet v Ružovom parku, ale aj kolotoče. Novinkou je Tvorivý trh, priestor pod strechou Kreatívneho centra, kde vznikne oddychová zóna s ležadlami a hrami. Predstavia sa tiež napríklad výrobcovia olejov, zaváranín, papúč či hrnčiari, pričom každý predajca bude mať povinnosť poskytnúť možnosť bezhotovostnej platby.
Návštevníci budú môcť vidieť, ako trnavská replika katapultu vystrelí ohnivú guľu. „Počas tohtoročného jarmoku sa tak stane v sobotu. Výnimočná udalosť bude sprevádzaná fakľovým sprievodom, ktorý na cestu vyrazí zo Sadu A. Bernoláka ku katapultu na Hlbokej ulici,“ doplnila Tranžíková. Mestská veža bude otvorená v predĺžených otváracích hodinách v piatok a sobotu od 10.00 do 23.00 h a v nedeľu do 21.00 h.
Organizátori odporúčajú návštevníkom využiť niektoré z parkovísk typu B, ale aj zváženie cesty vlakom alebo autobusom. Upozorňujú tiež, že od pondelka (8. 9.) do pondelka (15. 9.) budú predovšetkým v historickom centre Trnavy platiť uzávery ciest a parkovísk. Vyznačené sú dočasným dopravným značením.
