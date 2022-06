Tradičný trnavský jarmok sa odkloní od komercie

Trnava 28. júna (TASR) - Mesto Trnava chce zmeniť filozofiu Tradičného trnavského jarmoku (TTJ). Veľká predajná akcia s kultúrnym programom sa koná každoročne na jeseň, teraz je zámerom dať podstatne väčší priestor domácim remeselníkom a výrobcom na úkor komercie. Schválili to poslanci na utorkovom zasadnutí zastupiteľstva.



Mesto sa rozhodlo pre návrat k pôvodným tradíciám, TTJ má byť prezentáciou tradičných ľudových remesiel, na ktorej sa zúčastnia predovšetkým ľudoví remeselníci, ktorí oživili napoly zabudnuté umenia, techniky a technológie výroby a dokážu ich návštevníkom predviesť. V rámci kultúrneho programu, najmä Stredoveku pod hradbami, budú doplnené dve akcie - Ľudová veselica s ľudovou hudbou, tanečným parketom a jedlami z ľudového dvora a Rozprávkový svet za hradbami, ktorý zaujme hlavne detských návštevníkov.



V lokalite jarmočniska mesto už nechce dávať priestor komerčným predajcom so spotrebným tovarom ako odevy, obuv, nábytok, bytové doplnky, spotrebná elektronika, priemyselný tovar. Mesto neotvorí ani veľké občerstvovacie centrum na parkovisku pri Bernolákovej bráne a urobí aj iné opatrenia. "Cieľom je mať čo najväčšie zastúpenie remeselníkov," uviedol na rokovaní primátor Trnavy Peter Bročka s tým, že to znamená nedávať priestor výrobkom, ktoré sa dajú kúpiť v obchodoch či na internete.



Mesto tým oproti jarmoku s komerčnou účasťou bude pravdepodobne strácať na celkovom zisku. Oproti príjmom z roku 2019, keď sa naposledy pred pandémiou konal, tohtoročný má v príjmovej časti predpokladaných o 72.000 eur menej, v celkovej výške 123.065 eur. Výdavky sú v tomto roku rozpočtované na 184.163 eur oproti 114.634 eur pred troma rokmi.



Tradičný trnavský jarmok patrí medzi najväčšie a najnavštevovanejšie podujatia svojho druhu. Nadväzuje na jarmoky, ktoré sa konali v Trnave v uplynulých storočiach a podľa ktorých mesto svojho času nieslo aj maďarský názov Nagyszombat - Veľká sobota podľa dňa konania.