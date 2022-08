Tradičný trnavský jarmok sa vracia k tradíciám

Trnava 30. augusta (TASR) – Tohtoročný Tradičný trnavský jarmok bude mať inú podobu ako jeho predchodcovia. Odkláňa sa od komercie a hlási príklon k ľudovým remeslám a tradíciám. Radnica chce do Trnavy vrátiť od piatka 9. septembra do nedele 11. septembra staré regionálne recepty, vône, zákutia plné hudby, tancovačiek, veselíc, dobrého jedla či originálnych zážitkov. Informuje o tom na svojom webe.



Počas jarmoku budú lákať do Malého Ríma návštevníkov predovšetkým ukážky ľudových remesiel. Nebudú chýbať ani tradičné trnavské jarmočné dobroty ako lokše, husacina podplamenníky či trdelníky. "Tento rok sa gastrozóna rozšíri aj o nové poctivé chute a jedlá, ktoré si pamätajú starí z detstva či dokonca, ktoré si pamätajú starí rodičia," uvádza radnica. V ponuke budú výrobky čipkárok, klobučníkov, debnárov, hrnčiarov, džbánkarov, remenárov, zvonkárov, obuvníkov či sviečkarov a ďalších tradičných remeselníkov.



Po novom bude podľa radnice pri Bernolákovej bráne robiť jarmočnú atmosféru ľudová veselica Karpatskej muziky a Sirka Cuvée Ensemble. V Parku Antona Bernoláka sa aj tento rok v rámci Stredoveku pod hradbami usídlia rytieri, na druhej strane parku zas na víkend vyrastie nový fantazijný Rozprávkový svet za hradbami. Na Trojičnom námestí sa budú konať mnohé koncertné vystúpenia. V amfiteátri bude rozlúčka s letom, najskôr pre deti a následne tu budú aj koncerty.



Na jarmoku predstavia aj stredoveké obliehacie zariadenie, ktoré inštalujú pod trnavskými hradbami na Hlbokej ulici a ktoré na tomto mieste zostane natrvalo.



Jarmoky sú s Trnavou späté od jej vzniku, mesto vyrástlo na križovatke obchodných ciest. Právo konania veľkých trhov mu upravili viacerí panovníci svojimi dekrétmi, mesto svojho času nieslo aj pomenovanie podľa dňa konania trhu Nagyszombat - Veľká sobota. Preto nie je možné určiť, koľký jarmok v poradí sa koná, Tradičný trnavský jarmok býva bez označenia ročníka. Aj v súčasnej dobe patril vždy k najväčším na Slovensku, pre pestrú ponuku ho vyhľadávali desaťtisíce návštevníkov.