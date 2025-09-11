< sekcia Regióny
Tradičný trnavský jarmok sa začal ľudovou veselicou
Takmer 400 remeselníkov bude možné nájsť na uliciach Radlinského, Hlavnej, Paulínskej aj Dolných baštách.
Autor TASR
Trnava 11. septembra (TASR) - Tradičný trnavský jarmok sa začal vo štvrtok ľudovou veselicou. Pripravený je program zameraný na remeslá, tradície, históriu a zábavu. Vrcholom bude aj piatková (12. 9.) Rozlúčka s letom v amfiteátri. V Sade Antona Bernoláka sa zase počas soboty (13. 9.) a nedele (14. 9.) rozloží dočasné stredoveké táborisko. Jarmok potrvá do nedele. TASR o tom informovala Viera Tranžíková z Oblastnej organizácie cestovného ruchu Trnava Tourism.
Na veselicu na obnovenom Námestí Slovenského národného povstania sa môžu návštevníci tešiť počas všetkých jarmočných dní. V piatok od 15.00 h, v sobotu a v nedeľu od 13.00 h. O atmosféru sa postarajú cimbaly, husle a ľudová hudba.
Takmer 400 remeselníkov bude možné nájsť na uliciach Radlinského, Hlavnej, Paulínskej aj Dolných baštách. Predstavia sa napríklad výrobcovia olejov, zaváranín, papúč či hrnčiari, pričom každý predajca bude mať povinnosť poskytnúť možnosť bezhotovostnej platby.
Súčasťou stredovekého táboriska budú dobové remeslá, predstavenia či farma so zvieratami. Pre deti je pripravený Rozprávkový svet v Ružovom parku či kolotoče. Novinkou je Tvorivý trh, priestor pod strechou Kreatívneho centra, kde vznikne oddychová zóna s ležadlami a hrami.
Návštevníci budú môcť vidieť, ako trnavská replika katapultu vystrelí ohnivú guľu, Mestská veža bude otvorená v predĺžených otváracích hodinách v piatok a sobotu od 10.00 do 23.00 h a v nedeľu do 21.00 h.
Organizátori odporúčajú návštevníkom využiť niektoré z parkovísk typu B, ale aj zváženie cesty vlakom alebo autobusom. Upozorňujú tiež, že aktuálne do pondelka (15. 9.) platia predovšetkým v historickom centre Trnavy uzávery ciest a parkovísk. Vyznačené sú dočasným dopravným značením.
Polícia súčasne na sociálnej sieti upozornila návštevníkov jarmoku na zlodejov, jazdu pod vplyvom alkoholu, ale tiež na to, aby si dávali pozor na svoje osobné veci a hodnotné veci a peňaženky nevystavovali pozornosti ostatným.
