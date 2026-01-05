Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Tradičný Trojkráľový sprievod v Bratislave sa tento rok neuskutoční

Na snímke Trojkráľový sprievod v Bratislave 6. januára 2022. Foto: TASR Jakub Kotian

Trojkráľový priechod sa každoročne konal v uliciach hlavného mesta 6. januára.

Autor TASR
Bratislava 5. januára (TASR) - Tradičný Trojkráľový sprievod v Bratislave sa tento rok 6. januára neuskutoční. Informovali o tom organizátori. Odôvodnili to dlhodobým nedostatkom finančnej podpory zo strany inštitúcií. Dúfajú, že podujatie bude opäť na budúci rok.

„Veríme, že po ročnej pauze sa nám bratislavský Trojkráľový sprievod podarí obnoviť a radosť z príchodu troch kráľov budeme v roku 2027 opäť zdieľať spoločne,“ uviedlo na webe občianske združenie Via Regum, ktoré za sprievodom stojí.

Trojkráľový priechod sa každoročne konal v uliciach hlavného mesta 6. januára. Podujatie malo dosiaľ päť ročníkov. Na projekte spolupracovali združenie Via Regum s koledníckou akciou Dobrá novina. Sprievod sa opiera o starobylé formy slávenia troch kráľov. Bol obohatený o divadelné vstupy. Jeho podoba bola výsledkom interakcie postupov výtvarného, hudobného a divadelného umenia.
