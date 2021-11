Tradičný Večerný beh Nitrou bude virtuálny

Nitra 5. novembra (TASR) – Univerzita Konštantína Filozofa (UKF) v Nitre zorganizuje aj tento rok tradičný Večerný beh mestom. Pre nepriaznivú pandemickú situáciu sa účastníci nestretnú na jednom masovom podujatí. Zapojiť sa však môžu virtuálne.



Čas i štart behu si môže každý vybrať podľa svojich možností. „Trať je možné odbehnúť kdekoľvek a kedykoľvek. V termíne od 8. do 14. novembra bežia ženy dva kilometre a muži tri kilometre. V dňoch od 15. do 21. novembra si ženy môžu odbehnúť šesťkilometrovú a muži desaťkilometrovú trať,“ informovali organizátori.



Úlohou účastníkov je počas daného týždňa zabehnúť určenú vzdialenosť na trati, ktorú si zvolia. Podmienkou je, že prevýšenie nemôže byť nižšie ako nula. „Čas, ako aj vzdialenosť si bude pretekár merať sám prostredníctvom bežeckých hodiniek alebo aplikácie v mobilnom telefóne. Dôležité je, aby záznam bol v GPX súbore, ktorý sa následne nahrá do elektronického systému,“ vysvetlili organizátori.