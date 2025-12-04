< sekcia Regióny
Tradičný vianočný punč v Nitre bude opäť pomáhať hospicu
Tradičný punč uvarený podľa starej receptúry budú podávať dobrovoľníci.
Autor TASR
Nitra 4. decembra (TASR) - Diecézna charita Nitra pripravuje 16. ročník Tradičného vianočného punču pre Hospic - dom pokoja a zmieru u Bernadetky. Ako informovali organizátori, konať sa bude v Adventnom mestečku na Svätoplukovom námestí od štvrtka 11. decembra do nedele 14. decembra.
Tradičný punč uvarený podľa starej receptúry budú podávať dobrovoľníci. „Príspevky od darcov za punč budú v plnej výške okamžite odovzdané na podporu hospicu, ktorý potrebuje na svoju prevádzku dostatok finančných prostriedkov už na začiatku kalendárneho roka. Dobrovoľníci a darcovia tak umožnia hospicu v Nitre pomáhať jeho klientom ukončiť ich pozemskú púť dôstojne, bez bolesti a v príjemnej atmosfére,“ uviedol hovorca Nitrianskeho biskupstva Tibor Ujlacký.
Dom pokoja a zmieru u Bernadetky v Nitre zriadilo Nitrianske biskupstvo a spravuje ho Diecézna charita Nitra. Zabezpečuje starostlivosť pre pacientov v terminálnych štádiách nevyliečiteľných ochorení a pomáha im pri zmierňovaní príznakov chorôb a bolestí. Poskytuje tiež psychickú, sociálnu, emocionálnu a duchovnú podporu pacientom aj ich príbuzným. „Tradičný vianočný punč pre hospic sa v Nitre varí od roku 2009. Za 15 rokov obyvatelia Nitry a návštevníci Adventného mestečka venovali dobrovoľné finančné príspevky pre hospic vo výške viac ako 70.000 eur,“ doplnil Ujlacký.
