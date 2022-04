Tradičným veľkonočným jedlom na východnom Slovensku je 'syrek'

Prešov 17. apríla (TASR) – Vajíčko je považované za symbol znovuzrodenia. Preto na veľkonočnom stole nesmú chýbať jedlá pripravené z vajec. Podľa etnologičky Krajského múzea v Prešove Zuzany Andrejovej tradičným jedlom počas Veľkej noci na východnom Slovensku je takzvaný 'syrek'.



"Je to uvarené mlieko zmiešané spolu s vajíčkami, z čoho sa ručne vytvorí hrudka. Je neodmysliteľnou súčasťou veľkonočného stola. Ďalším významným prvkom je veľkonočná 'pascha'. Je to koláč z kysnutého cesta, ktorý má kruhový tvar a symbolizuje slnko. Potom sú to typické šunky a klobásy, ktoré nesmú chýbať na stole," povedala pre TASR Andrejová.



Zvykom je, že gréckokatolícki, pravoslávni i rímskokatolícki veriaci si dávajú posväcovať jedlá, ktoré majú poukladané v košíku. "Posvätenie jedál je buď na Bielu sobotu alebo pred svitaním vo Veľkonočnú nedeľu," priblížila Andrejová, ktorá si myslí, že veľkonočné zvyky pretrvajú i naďalej, keďže sú v ľuďoch hlboko zakorenené ešte po predkoch.



Spomenutý 'syrek', ktorý sa v niektorých regiónoch východného Slovenska nazýva i hrudka, je tradičný pre ľudí na východnom Slovensku. „V ostatných častiach robia na Bielu sobotu koláče z kysnutého cesta – judáše. Každý región má niečo pre seba špecifické,“ dodala Andrejová.