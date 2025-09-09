< sekcia Regióny
TRAGÉDIA: Mladá žena zomrela pri nehode Novými Zámkami a Šaľou
Autor TASR
Šaľa 9. septembra (TASR) - V nedeľu 7. septembra došlo na križovatke ciest I/75 a III/1497 medzi Novými Zámkami a Šaľou k tragickej nehode. Ako informovala polícia, mladá žena pri nej utrpela zranenia, ktorým neskôr v nemocnici podľahla.
Vodič vozidla Volkswagen Golf pravdepodobne nerešpektoval dopravné značenie „Stop, daj prednosť v jazde“ a vyšiel na hlavnú cestu, po ktorej v tom čase išlo vozidlo Suzuki SX4 s prívesným vozíkom. „Z tohto dôvodu došlo k čelnému nárazu vozidla Suzuki do pravej strany Volkswagenu. Náraz odhodil vozidlo Suzuki na pravú stranu mimo vozovky do poľa a korbu prívesného vozíka odhodilo na opačnú, ľavú stranu vozovky. Vozidlo Volkswagen skončilo taktiež na pravej strane vozovky, prevrátené na pravú stranu,“ uviedla polícia.
Pri náraze utrpela 20-ročná spolujazdkyňa z VW Golf ťažkú ujmu na zdraví a bola prevezená rýchlou zdravotnou službou do nemocnice, kde neskôr zraneniam podľahla. Vodič Suzuki po náraze utrpel ľahké zranenia. „Okolnosti, miera zavinenia a presná príčina sú predmetom vyšetrovania,“ uviedla polícia.
