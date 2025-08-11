Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
TRAGÉDIA: Mladík narazil do stromu, zraneniam podľahol

Snímka z miesta nehody. Foto: Facebook Polícia SR - Trnavský kraj

Tragická nehoda sa stala v pondelok o približne 17.30 h.

Autor TASR
Dunajská Streda 11. augusta (TASR) - Na ceste medzi obcami Dolný Bar a Trhová Hradská v okrese Dunajská Streda sa stala tragická dopravná nehoda. Devätnásťročný vodič osobného automobilu zišiel zo zatiaľ nezistených príčin mimo cesty a narazil do stromu. Zraneniam na mieste podľahol. Trnavská krajská polícia o tom informovala na sociálnej sieti.

„Náraz bol taký silný, že motor skončil mimo vozidla,“ priblížili policajti. Tragická nehoda sa stala v pondelok o približne 17.30 h. „Presné príčiny, ako aj okolnosti tejto tragickej udalosti sú v štádiu vyšetrovania,“ doplnili.

