< sekcia Regióny
TRAGÉDIA: Mladík narazil do stromu, zraneniam podľahol
Tragická nehoda sa stala v pondelok o približne 17.30 h.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Dunajská Streda 11. augusta (TASR) - Na ceste medzi obcami Dolný Bar a Trhová Hradská v okrese Dunajská Streda sa stala tragická dopravná nehoda. Devätnásťročný vodič osobného automobilu zišiel zo zatiaľ nezistených príčin mimo cesty a narazil do stromu. Zraneniam na mieste podľahol. Trnavská krajská polícia o tom informovala na sociálnej sieti.
„Náraz bol taký silný, že motor skončil mimo vozidla,“ priblížili policajti. Tragická nehoda sa stala v pondelok o približne 17.30 h. „Presné príčiny, ako aj okolnosti tejto tragickej udalosti sú v štádiu vyšetrovania,“ doplnili.
„Náraz bol taký silný, že motor skončil mimo vozidla,“ priblížili policajti. Tragická nehoda sa stala v pondelok o približne 17.30 h. „Presné príčiny, ako aj okolnosti tejto tragickej udalosti sú v štádiu vyšetrovania,“ doplnili.