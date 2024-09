Tragédia na cestách: Vyžiadala si život 39-ročného vodiča

Bánovce nad Bebravou 12. septembra (TASR) - Život 39-ročného vodiča osobného auta Honda Civic si vyžiadala tragická dopravná nehoda, ktorá sa stala v stredu (11. 9.) popoludní na ceste R2 v katastri obce Dolné Naštice v okrese Bánovce nad Bebravou. Informovala o tom trenčianska polícia na sociálnej sieti.



Vodič predbiehal osobný automobil na mieste, kde platí zákaz predbiehania. Oproti idúci vodič kamióna sa v snahe predísť zrážke vyhol do protismeru. Honda narazila do zadnej časti kamiónu, odkiaľ automobil odhodilo na cestu, kde sa čelne zrazil s ďalším kamiónom. Pri dopravnej nehode utrpel 39-ročný vodič zranenia nezlučiteľné so životom.







"Skúška na alkohol bola u vodičov nákladných automobilov negatívna, u usmrteného vodiča bola nariadená súdnolekárska pitva. Vyšetrovateľ z Bánoviec nad Bebravou začal trestné stíhanie pre prečin usmrtenia. Príčiny a okolnosti tejto tragickej udalosti sú predmetom vyšetrovania," doplnila polícia.