TRAGÉDIA NA CESTE: Chodec neprežil zrážku s osobným autom

Vranov nad Topľou 19. decembra (TASR) - Pri dopravnej nehode na Herlianskej ulici vo Vranove nad Topľou prišiel o život 56-ročný chodec. Ako uviedla polícia na sociálnej sieti, vodič osobného auta spozoroval pred sebou neočakávanú prekážku, ktorá sa nachádzala v strede jazdného pruhu.



"Vodič v snahe zabrániť zrážke strhol volant, no aj napriek tomu sa zrážke nepodarilo zabrániť. Okamžite po nehode začal vodič poskytovať zrazenému 56-ročnému mužovi prvú pomoc až do príchodu RZP," spresnila polícia.



Po príchode policajnej hliadky na miesto nehody bol vodič podrobený dychovej skúške, ktorej výsledok bol negatívny.



Chodca previezli do nemocnice, kde neskôr zraneniam podľahol. "Podľa predbežných zistení bol chodec pod vplyvom alkoholu. Jeho hodnota predbežne dosiahla výšku 2,6 promile," dodala polícia s tým, že v prípade bolo začaté trestné stíhanie pre trestný čin usmrtenia.