TRAGÉDIA NA CESTE: Nehoda si vyžiadala život MATKY aj DCÉRY

Spišské Vlachy 5. júla (TASR) - Polícia začala trestné stíhanie pre trestný čin usmrtenia v súvislosti s tragickou dopravnou nehodou, ku ktorej došlo v sobotu popoludní v Spišských Vlachoch. Zrážka osobného auta s dvoma chodcami si vyžiadala životy 24-ročnej ženy a jej štvorročnej dcéry. TASR o tom informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Košiciach Lenka Ivanová.



Podľa doterajších zistení viedla 23-ročná vodička osobné auto v smere od obce Kolinovce. V Spišských Vlachoch z doposiaľ nezistených príčin narazila prednou časťou vozidla do ženy a dieťaťa, ktoré jej náhle vošli do jazdného pruhu, keď sa pokúšali prebehnúť na druhú stranu cesty.



Žena utrpela zranenia nezlučiteľné so životom a zomrela na mieste. Dieťa prevzala do starostlivosti posádka leteckých záchranárov, no počas transportu zraneniam podľahlo. „Vodička vozidla bola podrobená dychovej skúške aj orientačnému testu na zistenie prítomnosti drog v jej organizme, oba testy boli s negatívnym výsledkom,“ uviedla hovorkyňa s tým, že to, či bola pod vplyvom návykových látok nebohá žena, bude zisťované pri nariadenej pitve.



Úsek cesty bol počas dokumentovania udalosti dočasne uzavretý. Na mieste zasahovali aj dopravní policajti a znalec z odboru cestnej dopravy. „Kto z účastníkov akou mierou prispel k jej vzniku, bude predmetom ďalšieho dokazovania,“ doplnila Ivanová.



Polícia v tejto súvislosti opätovne apeluje na všetkých účastníkov cestnej premávky. „Pozornosť, ohľaduplnosť a sústredenie sú veci, ktoré za volantom nesmú chýbať. Zvýšená opatrnosť však nesmie chýbať ani u chodcov - neprechádzajte cez cestu tam, kde je to zakázané alebo nebezpečné, a vždy sa dôkladne presvedčte, či je možné prejsť cez cestu bezpečne,“ dodala hovorkyňa.