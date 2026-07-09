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TRAGÉDIA NA DIAĽNICI: Pri Poprade zahynul 34-ročný muž
Dychová skúška u vodiča nákladného vozidla bola negatívna.
Autor TASR
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Poprad 9. júla (TASR) - Pri dopravnej nehode, ktorá sa v stredu (8. 7.) večer stala na diaľnici D1 v smere z Popradu na Prešov, zahynul 34-ročný Poliak. Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Prešove o tom informovalo na sociálnej sieti.
„Podľa doterajších zistení 34-ročný vodič osobného motorového vozidla poľskej národnosti z doposiaľ nezistených príčin narazil do zadnej časti nákladného vozidla, ktoré viedol 27-ročný vodič. Pri náraze utrpel zranenia nezlučiteľné so životom a na mieste im podľahol,“ uviedla polícia.
Dychová skúška u vodiča nákladného vozidla bola negatívna. Presné okolnosti, príčina vzniku dopravnej nehody aj miera zavinenia sú predmetom vyšetrovania.
„Podľa doterajších zistení 34-ročný vodič osobného motorového vozidla poľskej národnosti z doposiaľ nezistených príčin narazil do zadnej časti nákladného vozidla, ktoré viedol 27-ročný vodič. Pri náraze utrpel zranenia nezlučiteľné so životom a na mieste im podľahol,“ uviedla polícia.
Dychová skúška u vodiča nákladného vozidla bola negatívna. Presné okolnosti, príčina vzniku dopravnej nehody aj miera zavinenia sú predmetom vyšetrovania.