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TRAGÉDIA NA HORÁCH: Poľský turista skolaboval nad Veľkým Žabím plesom
Poliak upadol do bezvedomia a prestal dýchať na červeno značenom turistickom chodníku.
Autor TASR,aktualizované
Vysoké Tatry 31. augusta (TASR) - Poľský turista v pondelok skolaboval nad Veľkým Žabím plesom vo Vysokých Tatrách, aj napriek snahe záchranárov sa ho nepodarilo oživiť. Horská záchranná služba (HZS) informovala, že žiadosť o pomoc pre 55-ročného muža prijali v dopoludňajších hodinách z Mengusovskej doliny.
Poliak upadol do bezvedomia a prestal dýchať na červeno značenom turistickom chodníku. „U muža bola na mieste započatá laická kardiopulmonálna resuscitácia (KPR). O súčinnosť bola požiadaná posádka Vrtuľníkovej záchrannej a zdravotnej služby, ktorá na heliporte v Starom Smokovci pribrala na palubu horského záchranára. Po vysadení na mieste pokračoval lekár spolu so záchranárom HZS v rozšírenej KPR. Medzičasom vrtuľník vyzdvihol na heliporte ešte jedného horského záchranára. U turistu sa, žiaľ, aj napriek veľkej snahe všetkých zúčastnených nepodarilo obnoviť vitálne funkcie,“ uviedla HZS.
Telo nebohého turistu následne previezli do Starého Smokovca a odovzdali obhliadajúcemu lekárovi a príslušníkom polície.
Horskí záchranári z Oblastného strediska Horskej záchrannej služby (HZS) Západné Tatry slúžiaci na Zverovke v pondelok popoludní pomáhali 28-ročnému turistovi poľskej národnosti, ktorý pri zostupe z vrchu Rákoň zle dostúpil a poranil si členok. HZS o tom informovala na svojom webe.
Na mieste nehody mu kamaráti členok provizórne zafixovali a pomohli mu zostúpiť k Ťatliakovej chate, odkiaľ mu bola privolaná pomoc. „Horský záchranár po príchode k Ťatliakovej chate muža vyšetril, ošetril a poranenú končatinu mu zafixoval. Následne bol pacient terénnym vozidlom HZS transportovaný na parkovisko pod Spálenou, odkiaľ na vlastnú žiadosť pokračoval na ošetrenie do nemocničného zariadenia v Poľsku už v sprievode blízkych,“ spresnila HZS.
Poliak upadol do bezvedomia a prestal dýchať na červeno značenom turistickom chodníku. „U muža bola na mieste započatá laická kardiopulmonálna resuscitácia (KPR). O súčinnosť bola požiadaná posádka Vrtuľníkovej záchrannej a zdravotnej služby, ktorá na heliporte v Starom Smokovci pribrala na palubu horského záchranára. Po vysadení na mieste pokračoval lekár spolu so záchranárom HZS v rozšírenej KPR. Medzičasom vrtuľník vyzdvihol na heliporte ešte jedného horského záchranára. U turistu sa, žiaľ, aj napriek veľkej snahe všetkých zúčastnených nepodarilo obnoviť vitálne funkcie,“ uviedla HZS.
Telo nebohého turistu následne previezli do Starého Smokovca a odovzdali obhliadajúcemu lekárovi a príslušníkom polície.
HZS: Poľský turista si pri zostupe z vrchu Rákoň poranil členok
Horskí záchranári z Oblastného strediska Horskej záchrannej služby (HZS) Západné Tatry slúžiaci na Zverovke v pondelok popoludní pomáhali 28-ročnému turistovi poľskej národnosti, ktorý pri zostupe z vrchu Rákoň zle dostúpil a poranil si členok. HZS o tom informovala na svojom webe.
Na mieste nehody mu kamaráti členok provizórne zafixovali a pomohli mu zostúpiť k Ťatliakovej chate, odkiaľ mu bola privolaná pomoc. „Horský záchranár po príchode k Ťatliakovej chate muža vyšetril, ošetril a poranenú končatinu mu zafixoval. Následne bol pacient terénnym vozidlom HZS transportovaný na parkovisko pod Spálenou, odkiaľ na vlastnú žiadosť pokračoval na ošetrenie do nemocničného zariadenia v Poľsku už v sprievode blízkych,“ spresnila HZS.