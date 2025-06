TRAGÉDIA NA LIPTOVE: Dopravná nehoda si vyžiadala život

Liptovský Hrádok 9. júna (TASR) - V pondelok ráno došlo v Liptovskom Hrádku, časti Vyšné Fabriky k dopravnej nehode, pri ktorej zomrel 64-ročný vodič. Pre TASR to potvrdila žilinská krajská policajná hovorkyňa Zuzana Šefčíková.



„Šesťdesiatštyriročný vodič riadil vozidlo značky Kia v smere na Liptovský Hrádok, pričom z doposiaľ presne nezistených príčin prešiel do protismernej časti vozovky, kde zachytil protiidúce osobné motorové vozidlo značky Škoda. Následkom nárazu došlo k odrazeniu vozidla Kia do oplotenia rodinného domu. Pri nehode došlo z doposiaľ nezistených príčin k usmrteniu vodiča,“ spresnila Šefčíková.



Dodala, že vodič Škody sa podrobil dychovej skúške s negatívnym výsledkom. U nebohého bola nariadená pitva. Ďalšie okolnosti i presné príčiny tragickej nehody sú predmetom vyšetrovania.