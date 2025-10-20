< sekcia Regióny
TRAGÉDIA NA TRATI: V Trenčíne došlo k zrážke vlaku a človeka
V dôsledku prerušenia dopravy odriekli viacero vlakov.
Autor TASR
Trenčín 20. októbra (TASR) - Osobná doprava na úseku železničnej trate Trenčín-Zlatovce - Trenčín je v pondelok od 17.15 h vedená po jednej traťovej koľaji. Informuje o tom Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) na svojej stránke na sociálnej sieti.
ZSSK spresnila, že dopravu na úseku od 16.40 h načas prerušili pre zrážku osoby vlakom. V dôsledku prerušenia dopravy odriekli viacero vlakov.
