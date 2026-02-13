Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
TRAGÉDIA NA TRATI: Vlak v noci v Košiciach zrazil človeka

Ilustračné foto. Foto: Teraz.sk

Rušňovodič podľa polície použil zvukové výstražné znamenie, na čo osoba nereagovala.

Autor TASR
Košice 13. februára (TASR) - K smrteľnej zrážke vlaku, prichádzajúceho do stanice Košice, s osobou mužského pohlavia došlo v piatok okolo 1.00 h. Obhliadajúci lekár predbežne vylúčil cudzie zavinenie a nariadil súdnoznaleckú pitvu. Informovala o tom košická krajská policajná hovorkyňa Jana Illésová.

Rušňovodič podľa polície použil zvukové výstražné znamenie, na čo osoba nereagovala. „Rušňovodič použil okamžite rýchlo činné brzdenie, pričom zrážke s osobou už nedokázal zabrániť. Bol podrobený dychovej skúške na zistenie prítomnosti alkoholu v dychu s negatívnym výsledkom,“ uviedla hovorkyňa pre TASR.

Počas dokumentovania udalosti došlo podľa polície k prerušeniu dopravy a meškaniu vlakov. Vo veci bolo začaté trestné stíhanie pre prečin usmrtenia.
