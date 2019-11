TRAGÉDIA NA TRATI: Vlak zrazil človeka na priecestí na Ivanskej ceste

Bratislava 13. novembra (TASR) - Z Bratislavy nejazdia vlaky smerom do Komárna. Linka S70 spoločnosti RegioJet je zastavená. Dôvodom je nehoda na železničnom priecestí na Ivanskej ceste v Bratislave, kde došlo k zrážke vlaku s osobou. Dopravca RegioJet o tom informuje na sociálnej sieti. Nehoda ovplyvnila aj bratislavskú MHD. Pre uzavreté železničné priecestie sú niektoré autobusy Dopravného podniku Bratislava (DPB) odklonené na náhradné trasy.



"Vlak REX 1771 zrazil v Bratislave osobu, ktorá sa pohybovala v koľajisku. Doprava je zastavená. Treba počítať s meškaniami v radoch desiatok minút," napísal na sociálnej sieti dopravca. DPB upozorňuje cestujúcich, že pre túto nehodu nejazdia autobusy MHD linky 61 cez Trnavskú cestu. Autobusy sú smerované na alternatívnu trasu.



"Autobusy linky 61 premávajú medzi zastávkami Trnavská a Avion Shopping park odklonom cez Rožňavskú a Galvaniho po trase autobusu 63. Autobusy zastavujú na rovnakých zastávkach ako linka 63," spresnil na sociálnej sieti DPB. Obsluhu Trnavskej cesty aktuálne zabezpečuje iba linka MHD 39.



Spoločnosť RegioJet spresnila, že k tragickej nehode došlo po 15.00 h v Bratislave v úseku Nové Mesto - Vrakuňa. "Situácia je aktuálne predmetom vyšetrovania a premávka medzi stanicami Nové Mesto - Podunajské Biskupice je do ukončenia vyšetrovania zastavená," informoval TASR dopravca. RegioJet sa snaží o zabezpečenie náhradného vlakového spojenia z Podunajských Biskupíc ďalej smerom do Dunajskej Stredy a Komárna.