Utorok 28. apríl 2026
TRAGÉDIA NA TRATI: Vlak zrazil osobu pri Ťahanovskom tuneli

Snímka z miesta tragédie. Foto: FB Hasičský a záchranný zbor - Košický kraj

Napriek rýchlemu zásahu záchranných zložiek sa osobu nepodarilo zachrániť.

Autor TASR
Košice 28. apríla (TASR) - Po strete s vlakom blízko Ťahanovského tunela pri Košiciach prišla v nočných hodinách o život jedna osoba. V utorok o tom na sociálnej sieti informovalo Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru (KR HaZZ) v Košiciach.

„Napriek rýchlemu zásahu záchranných zložiek sa osobu nepodarilo zachrániť. Lekár na mieste konštatoval úmrtie,“ uvádzajú hasiči s tým, že počas dokumentovania udalosti bola vlaková doprava v danom úseku obmedzená.


