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TRAGÉDIA na Veľkom Draždiaku: Muž si išiel zaplávať, už sa nevynoril

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Veľký Draždiak, foto z archívu. Foto: TASR - Miroslav Košírer

Na mieste sa nachádzajú všetky záchranné zložky.

Autor TASR
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Bratislava 5. augusta (TASR) - Vo vodnej ploche Veľký Draždiak v bratislavskej Petržalke sa v stredu popoludní utopil 53-ročný muž. TASR o tom informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave Silvia Šimková.

Polícia krátko pred 15.00 h prijala oznam o topiacej sa osobe vo vodnej ploche Veľkého Draždiaku. „Po príchode hliadok na miesto bolo zistené, že ide o 53-ročného muža, ktorý si podľa slov známej šiel zaplávať a už sa nevynoril,“ priblížila bratislavská krajská policajná hovorkyňa.

Na mieste sa nachádzajú všetky záchranné zložky. Pracovníci rýchlej zdravotnej pomoci mužovi už na mieste nedokázali pomôcť.

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