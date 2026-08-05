< sekcia Regióny
TRAGÉDIA na Veľkom Draždiaku: Muž si išiel zaplávať, už sa nevynoril
Na mieste sa nachádzajú všetky záchranné zložky.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Bratislava 5. augusta (TASR) - Vo vodnej ploche Veľký Draždiak v bratislavskej Petržalke sa v stredu popoludní utopil 53-ročný muž. TASR o tom informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave Silvia Šimková.
Polícia krátko pred 15.00 h prijala oznam o topiacej sa osobe vo vodnej ploche Veľkého Draždiaku. „Po príchode hliadok na miesto bolo zistené, že ide o 53-ročného muža, ktorý si podľa slov známej šiel zaplávať a už sa nevynoril,“ priblížila bratislavská krajská policajná hovorkyňa.
Na mieste sa nachádzajú všetky záchranné zložky. Pracovníci rýchlej zdravotnej pomoci mužovi už na mieste nedokázali pomôcť.
Polícia krátko pred 15.00 h prijala oznam o topiacej sa osobe vo vodnej ploche Veľkého Draždiaku. „Po príchode hliadok na miesto bolo zistené, že ide o 53-ročného muža, ktorý si podľa slov známej šiel zaplávať a už sa nevynoril,“ priblížila bratislavská krajská policajná hovorkyňa.
Na mieste sa nachádzajú všetky záchranné zložky. Pracovníci rýchlej zdravotnej pomoci mužovi už na mieste nedokázali pomôcť.