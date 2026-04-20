TRAGÉDIA NA ZÁHORÍ: Motorkár narazil do stromu
Po príchode na miesto našli dve ťažko zranené osoby, z ktorých jedna bola v bezvedomí.
Autor TASR
Bratislava 20. apríla (TASR) - Hasičský a záchranný zbor (HaZZ) zasahoval v nedeľu (19. 4.) popoludní pri tragickej dopravnej nehode motocykla v obci Láb v okrese Malacky. Jedna osoba pri nehode zahynula, ďalšia utrpela ťažké zranenia. HaZZ o tom informoval na sociálnej sieti.
K nehode boli hasiči privolaní krátko po 13.30 h. „Na účelovej ceste v katastri obce Láb došlo k dopravnej nehode motocykla, ktorý narazil do stromu,“ priblížili hasiči.
Po príchode na miesto našli dve ťažko zranené osoby, z ktorých jedna bola v bezvedomí. „Zasahujúci hasiči okamžite poskytli osobe v bezvedomí kardiopulmonálnu resuscitáciu, no zranenia, ktoré táto osoba utrpela, boli nezlučiteľné so životom a privolaný lekár konštatoval exitus,“ uviedol HaZZ. Druhá zranená osoba bola po ošetrení prevezená vrtuľníkom záchrannej zdravotnej služby do jednej z bratislavských nemocníc.
HaZZ spresnil, že v čase ich príjazdu sa motocykel v dôsledku nárazu nachádzal v Zohorskom kanáli. „Hasiči zabránili úniku prevádzkových kvapalín do vôd prostredníctvom sorpčných hadov a po zdokumentovaní dopravnej nehody motocykel z kanála vytiahli,“ poznamenal.
