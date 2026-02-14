Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
TRAGÉDIA NA ZEMPLÍNSKEJ ŠÍRAVE: Muž po ulomení móla skončil vo vode

Policajné foto. Foto: Polícia SR - Košický kraj

Muž skončil vo vode a záchranné zložky zvažovali najbezpečnejší spôsob, ako sa k nemu dostať.

Autor TASR
Vinné 14. februára (TASR) - Policajti z Obvodného oddelenia Policajného zboru vo Vinnom zasahovali v sobotu na Zemplínskej šírave pri jednom z hotelov. Ako informovala košická krajská polícia na sociálnej sieti, jeden z hostí sa pohyboval po móle, ktorého časť sa následne ulomila.

Muž skončil vo vode a záchranné zložky zvažovali najbezpečnejší spôsob, ako sa k nemu dostať. Polícia uviedla, že muža sa z vodnej hladiny podarilo dostať.

.

