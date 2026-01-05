< sekcia Regióny
TRAGÉDIA: Nehoda pri Čaklove si vyžiadala život, zranili sa dve deti
Príčiny dopravnej nehody vyšetruje dopravná polícia vo Vranove nad Topľou.
Autor TASR
Čaklov 5. januára (TASR) - V nedeľu (4. 1.) došlo na ceste medzi obcou Čaklov a mestom Vranov nad Topľou k dopravnej nehode, pri ktorej prišiel o život jeden z vodičov. Ako pre TASR uviedla hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove Jana Ligdayová, k nehode došlo po 19.00 h, keď 54-ročný vodič osobného vozidla prešiel do protismeru a narazil do protiidúceho osobného auta. Po náraze obe vozidlá skončili mimo vozovky v priekope.
V dôsledku tejto nehody ďalší vodič osobného auta narazil do úlomkov vozidiel, ktoré sa pred ním zrazili. „Pri dopravnej nehode jeden z vodičov utrpel ťažké zranenia, ktorým neskôr v nemocnici podľahol,“ dodala hovorkyňa. Dychové skúšky na prítomnosť alkoholu u vodičov boli negatívne.
Na mieste zasahovali tri ambulancie záchrannej zdravotnej služby. „Do nemocníc vo Vranove nad Topľou a v Humennom bolo s rôznymi poraneniami prevezených päť osôb, z toho dve deti,“ potvrdilo Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby.
Príčiny dopravnej nehody vyšetruje dopravná polícia vo Vranove nad Topľou.
