TRAGÉDIA: Nehodu pred Malými Uhercami neprežil 38-ročný vodič
Autor TASR
Malé Uherce 1. decembra (TASR) - Zrážku s nákladným vozidlom v pondelok ráno na ceste I/64 medzi Malými Uhercami (okres Partizánske) a Oslanmi (okres Prievidza) neprežil 38-ročný vodič osobného auta. Okolnosti dopravnej nehody polícia vyšetruje, začala trestné stíhanie pre prečin usmrtenia. TASR o tom informovala trenčianska krajská policajná hovorkyňa Petra Klenková.
„Na základe doteraz zistených informácií 38-ročný vodič osobného motorového vozidla Fiat z doposiaľ nezistených príčin prešiel do protismernej časti vozovky, kde čelne narazil do protiidúceho nákladného vozidla Volkswagen Transporter,“ uviedla Klenková.
Vodič osobného auta podľa nej utrpel pri zrážke vážne zranenia, ktorým, žiaľ, na mieste podľahol. „Vodič nákladného vozidla neutrpel žiadne zranenia. Policajti ho podrobili dychovej skúške, ktorá skončila s negatívnym výsledkom. Na účel zistenia príčin nehody nariadia aj súdnoznaleckú pitvu,“ doplnila.
Na mieste tragickej dopravnej nehody zasahovali všetky záchranné zložky, privolali aj znalca z odboru cestnej dopravy. „Okolnosti, miera zavinenia a príčina dopravnej nehody sú predmetom ďalšieho vyšetrovania a znaleckých skúmaní,“ dodala Klenková.
