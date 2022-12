TRAGÉDIA: Po náraze do stĺpa zahynul vodič osobného auta

Benice 23. decembra (TASR) – Po náraze do betónového stĺpa zahynul v piatok ráno v katastri obce Benice (okres Martin) vodič osobného auta Peugeot. TASR o tom informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru (KR PZ) v Žiline Zuzana Šefčíková.



Doplnila, že k tragickej nehode na ceste II/519 došlo z doposiaľ presne nezistených príčin. "Vodič narazil do betónového stĺpa prednou časťou vozidla. Pri dopravnej nehode utrpel ťažké zranenia, ktorým po prevoze do nemocnice podľahol. Ďalšie okolnosti a príčiny vzniku dopravnej nehody sú predmetom vyšetrovania," dodala krajská policajná hovorkyňa.