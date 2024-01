TRAGÉDIA POD CHOPKOM: Lyžiarka utrpela ťažké zranenia, podľahla im

Demänovská Dolina 23. januára (TASR) - Ťažko zranenú lyžiarku našli v pondelok (22. 1.) v teréne mimo zjazdovky na severnej strane Chopka zamestnanci lyžiarskeho strediska Jasná. Privolaní horskí záchranári jej poskytli prvú pomoc a zabezpečili letecký transport do nemocnice, kde podľa dostupných informácií zraneniam podľahla. TASR o tom informoval Marián Galajda zo spoločnosti, ktorá je prevádzkovateľom strediska.



K udalosti došlo v lokalite Konský grúň. Stalo sa tak po tom, čo horskí záchranári v spolupráci so skipatrolou rozhodli o uzatvorení najvyššie položených zjazdoviek z Chopka na sever. Dôvodom boli náhle sa zhoršujúce podmienky. "Podmienky na zjazdovke, ktorá bola pri rannej inšpekcii zjazdná, sa v priebehu dvoch hodín zmenili. Vietor zosilnel na viac ako 80 kilometrov za hodinu, čo komplikovalo bezpečnú jazdu," priblížil Galajda.



Na vrchole Chopku na začiatku trás na sever osadili laná blokujúce vstup na zjazdovku spolu s výstrahami označujúcimi jej uzatvorenie. Skipatrola podľa Galajdu zároveň vyrazila na trať, aby usmernila lyžiarov a pomohla im bezpečne zjazdiť nadol. "Pre lyžiarov, ktorí kvôli podmienkam neboli schopní pokračovať, vyrazili snežné pásové vozidlá a zviezli ich do bezpečia," povedal. Dodal, že z dôvodu zhoršujúcich sa podmienok odstavili aj prevádzku lanovky funitel.