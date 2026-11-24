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TRAGÉDIA PRI BRZOTÍNE: Po zrážke s kamiónom prišla o život chodkyňa
Dopravná nehoda sa stala na ceste I/16, dychová skúška na zistenie prítomnosti alkoholu v dychu bola u vodiča kamióna negatívna.
Autor TASR
Brzotín 24. novembra (TASR) - Pri obci Brzotín v okrese Rožňava došlo v pondelok večer k zrážke nákladného motorového vozidla s chodkyňou. Žena pri nehode utrpela zranenia, ktorým na mieste podľahla. Na sociálnej sieti o tom informovalo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Košiciach.
Dopravná nehoda sa stala na ceste I/16, dychová skúška na zistenie prítomnosti alkoholu v dychu bola u vodiča kamióna negatívna. „Na miesto bol prizvaný znalec z odboru cestnej dopravy. Presná príčina a okolnosti dopravnej nehody sú predmetom ďalšieho vyšetrovania,“ uviedla polícia.
Dopravná nehoda sa stala na ceste I/16, dychová skúška na zistenie prítomnosti alkoholu v dychu bola u vodiča kamióna negatívna. „Na miesto bol prizvaný znalec z odboru cestnej dopravy. Presná príčina a okolnosti dopravnej nehody sú predmetom ďalšieho vyšetrovania,“ uviedla polícia.