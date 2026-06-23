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TRAGÉDIA PRI KOMÁRNE: Utopili sa dvaja ľudia, jeden mal len 18 rokov
Z doposiaľ presne nezistených príčin 18-ročný chlapec pri plávaní v jazere v obci Sokolce zmizol pod hladinu vody.
Autor TASR
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Komárno 23. júna (TASR) - V okrese Komárno sa v utorok popoludní utopili dvaja ľudia, 18-ročný chlapec pri plávaní v jazere v obci Sokolce a 50-ročný muž pri plávaní na štrkovisku v Nesvadoch. Na sociálnej sieti o tom informuje polícia.
Z doposiaľ presne nezistených príčin 18-ročný chlapec pri plávaní v jazere v obci Sokolce zmizol pod hladinu vody. „Chlapca sa podarilo z jazera vytiahnuť, avšak napriek úsiliu záchranárov sa ho oživiť nepodarilo,“ uviedla polícia.
Na štrkovisku v Nesvadoch z doposiaľ presne nezistených príčin 50-ročný muž pri plávaní zmizol pod hladinu vody a viac sa nevynoril. „Na mieste sa nachádzal muž, ktorý sa ho snažil spod hladiny vody zachrániť, avšak neúspešne,“ spresnila polícia. Telo muža bez známok života vytiahli privolaní hasiči. „V oboch prípadoch obhliadajúci lekár predbežne vylúčil cudzie zavinenie a nariadil vykonať zdravotno-bezpečnostnú pitvu,“ napísala polícia s tým, že prijala trestné oznámenie pre podozrenie z trestného činu usmrtenie.
V priebehu dvoch dní došlo podľa polície k trom tragickým udalostiam na vodných tokoch a plochách, ktoré si vyžiadali ľudské životy. „Neriskujte, nepreceňujte svoje schopnosti, nechoďte do vody pod vplyvom alkoholu, nenechávajte deti bez dozoru ani na okamih. Správajte sa zodpovedne,“ apeluje polícia.
Z doposiaľ presne nezistených príčin 18-ročný chlapec pri plávaní v jazere v obci Sokolce zmizol pod hladinu vody. „Chlapca sa podarilo z jazera vytiahnuť, avšak napriek úsiliu záchranárov sa ho oživiť nepodarilo,“ uviedla polícia.
Na štrkovisku v Nesvadoch z doposiaľ presne nezistených príčin 50-ročný muž pri plávaní zmizol pod hladinu vody a viac sa nevynoril. „Na mieste sa nachádzal muž, ktorý sa ho snažil spod hladiny vody zachrániť, avšak neúspešne,“ spresnila polícia. Telo muža bez známok života vytiahli privolaní hasiči. „V oboch prípadoch obhliadajúci lekár predbežne vylúčil cudzie zavinenie a nariadil vykonať zdravotno-bezpečnostnú pitvu,“ napísala polícia s tým, že prijala trestné oznámenie pre podozrenie z trestného činu usmrtenie.
V priebehu dvoch dní došlo podľa polície k trom tragickým udalostiam na vodných tokoch a plochách, ktoré si vyžiadali ľudské životy. „Neriskujte, nepreceňujte svoje schopnosti, nechoďte do vody pod vplyvom alkoholu, nenechávajte deti bez dozoru ani na okamih. Správajte sa zodpovedne,“ apeluje polícia.