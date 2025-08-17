Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
17. august 2025
TRAGÉDIA: Pri kúpaní vo Váhu sa utopili dvaja muži

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Autor TASR
Šúrovce 17. augusta (TASR) - Pri kúpaní v rieke Váh v okrese Trnava sa utopili dvaja ľudia. Nešťastie sa stalo v sobotu 16. augusta podvečer v obci Šúrovce. Podľa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Trnave sa do vody vybrala štvorica dospelých mužov pochádzajúcich z Indie. Počas plávania sa postupne vzdialili od brehu, kde sa dvaja z nich začali topiť. Napriek okamžitému úsiliu ďalších dvoch mužov sa ich nepodarilo dostať na breh.

Kamarátom sa podarilo pod vodou nájsť 28-ročného muža, avšak už bez známok života. Po druhom, 33-ročnom mužovi, pátrali záchranné zložky až do neskorých večerných hodín. Pátranie pokračovalo aj v nedeľu ráno. Jeden z policajtov si všimol telo na opačnom brehu. Muž už nejavil známky života.

Vzhľadom na citlivosť prípadu a prebiehajúce úkony nebude polícia zatiaľ poskytovať žiadne bližšie informácie.

.

