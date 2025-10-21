Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
TRAGÉDIA: Pri nehode zomrel spolujazdec, šoféroval 13-ročný chlapec

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Radovan Stoklasa

Presné okolnosti, príčiny a miera zavinenia sú predmetom vyšetrovania.

Autor TASR
Margecany 21. októbra (TASR) - Pri dopravnej nehode v obci Margecany v okrese Gelnica, ku ktorej došlo v utorok popoludní v časti Rolová Huta, zomrel 15-ročný spolujazdec. Ako informuje košická krajská polícia na sociálnej sieti, 13-ročný vodič viedol osobné auto v smere od tunela do obce, keď z doposiaľ presne nezistených príčin narazil do betónového stĺpa vedľa cesty.

Vodič utrpel zranenia a bol prevezený do nemocnice. Dychová skúška na alkohol bola negatívna,“ doplnila polícia.

Na mieste zasahovali všetky záchranné zložky. Polícia doplnila, že podľa doterajších zistení chlapci vzali auto svojmu starému otcovi bez jeho vedomia. Presné okolnosti, príčiny a miera zavinenia sú predmetom vyšetrovania.
