TRAGÉDIA: Pri nehode zomrela mladá žena

Mochovce 14. mája (TASR) - Pri dopravnej nehode v okrese Levice prišla o život 23-ročná žena. Nehoda sa stala v nočných hodinách na ceste III/1626 medzi obcami Mochovce a Kalná nad Hronom, informovalo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre.



Vodič vozidla značky Volkswagen pri prejazde pravotočivou zákrutou pravdepodobne neprispôsobil rýchlosť jazdy najmä svojim schopnostiam. Zišiel z cesty a narazil do stromu. Náraz bol taký silný, že vozidlo roztrhlo na dve časti, skonštatovala polícia.



Spolujazdkyňa sediaca na zadnom sedadle utrpela pri nehode zranenia, ktorým na mieste podľahla. Ťažko zranený bol aj 22-ročný vodič, spolujazdec sediaci vpredu utrpel ľahké zranenia. Obaja boli prevezení do nemocnice.



To, či bol vodič pod vplyvom alkoholu alebo inej omamnej látky, bude zisťované odberom krvi v nemocnici. Okolnosti, miera zavinenia a presná príčina nehody sú predmetom vyšetrovania polície.