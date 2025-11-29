< sekcia Regióny
TRAGICKÉ RÁNO: Pri Veľkej Ide prišli o život dvaja chodci
Na mieste prebieha dokumentovanie a objasňovanie nehody.
Autor TASR,aktualizované
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Veľká Ida 29. novembra (TASR) - Pri dopravnej nehode blízko Veľkej Idy prišli v sobotu skoro ráno o život dvaja chodci. Na mieste je viacero policajných hliadok. Informuje o tom košická krajská polícia na sociálnej sieti.
K tragickej zrážke osobného auta s chodcami došlo na ceste III/3400 v smere z obce Veľká Ida k bráne č. 1 U. S. Steel. „Podľa doterajších informácií vodič pri obchádzaní nerovností na vozovke prešiel do protismeru, kde došlo k zrážke s chodcami. Obaja chodci utrpeli zranenia nezlučiteľné so životom,“ uvádza polícia.
Na mieste prebieha dokumentovanie a objasňovanie nehody.
Polícia verejnosť žiada, aby rešpektovala pokyny jej príslušníkov a nešírila neoverené informácie.
K tragickej zrážke osobného auta s chodcami došlo na ceste III/3400 v smere z obce Veľká Ida k bráne č. 1 U. S. Steel. „Podľa doterajších informácií vodič pri obchádzaní nerovností na vozovke prešiel do protismeru, kde došlo k zrážke s chodcami. Obaja chodci utrpeli zranenia nezlučiteľné so životom,“ uvádza polícia.
Na mieste prebieha dokumentovanie a objasňovanie nehody.
Polícia verejnosť žiada, aby rešpektovala pokyny jej príslušníkov a nešírila neoverené informácie.