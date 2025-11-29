Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
TRAGICKÉ RÁNO: Pri Veľkej Ide prišli o život dvaja chodci

Policajné foto. Foto: Polícia SR - Košický kraj

Na mieste prebieha dokumentovanie a objasňovanie nehody.

Autor TASR
aktualizované 
Veľká Ida 29. novembra (TASR) - Pri dopravnej nehode blízko Veľkej Idy prišli v sobotu skoro ráno o život dvaja chodci. Na mieste je viacero policajných hliadok. Informuje o tom košická krajská polícia na sociálnej sieti.

K tragickej zrážke osobného auta s chodcami došlo na ceste III/3400 v smere z obce Veľká Ida k bráne č. 1 U. S. Steel. „Podľa doterajších informácií vodič pri obchádzaní nerovností na vozovke prešiel do protismeru, kde došlo k zrážke s chodcami. Obaja chodci utrpeli zranenia nezlučiteľné so životom,“ uvádza polícia.

Na mieste prebieha dokumentovanie a objasňovanie nehody.

Polícia verejnosť žiada, aby rešpektovala pokyny jej príslušníkov a nešírila neoverené informácie.
