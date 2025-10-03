Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
TRAGÉDIA PRI VEĽKOM KRTÍŠI: O život prišla staršia žena

Policajná snímka. Foto: Facebook Polícia SR

Incident sa stal v obci Nenince.

Autor TASR
Bratislava 3. októbra (TASR) - Polícia v súčasnosti zasahuje v obci Nenince v okrese Veľký Krtíš, dokumentuje prípad násilného charakteru. Informuje o tom na sociálnej sieti.

„V jednom z rodinných domov došlo k násilnému skutku, pri ktorom prišla o život staršia žena. Podozrivá osoba je v rukách polície,“ uviedla s tým, že vzhľadom na procesnú situáciu zatiaľ bližšie informácie neposkytne.

