TRAGÉDIA PRI VEĽKOM KRTÍŠI: O život prišla staršia žena
Incident sa stal v obci Nenince.
Autor TASR
Bratislava 3. októbra (TASR) - Polícia v súčasnosti zasahuje v obci Nenince v okrese Veľký Krtíš, dokumentuje prípad násilného charakteru. Informuje o tom na sociálnej sieti.
„V jednom z rodinných domov došlo k násilnému skutku, pri ktorom prišla o život staršia žena. Podozrivá osoba je v rukách polície,“ uviedla s tým, že vzhľadom na procesnú situáciu zatiaľ bližšie informácie neposkytne.
