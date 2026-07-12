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Tragédia: Staršia česká turistka neprežila pád pod hrebeňom Sokolie

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Ilustračné foto. Foto: TASR - Veronika Mihaliková

Doplnila, že zvyšok turistickej skupiny stratil so ženou po jej páde kontakt.

Autor TASR
Terchová 12. júla (TASR) - Horskí záchranári zasahovali v nedeľu popoludní pod hrebeňom Sokolie v Malej Fatre. Na turistickom chodníku vedúcom k Chate pod Sokolím sa pošmykla 73-ročná česká turistka a po páde skalnatým lesným terénom utrpela smrteľné zranenia. Horská záchranná služba (HZS) o tom informovala na svojej webovej stránke.

Doplnila, že zvyšok turistickej skupiny stratil so ženou po jej páde kontakt. „Na miesto smerovali horskí záchranári slúžiaci v Štefanovej. Žena žiaľ pri páde utrpela poranenia nezlučiteľné so životom,“ uviedla HZS.

Horskí záchranári telo turistky transportovali pomocou nosidiel do Vrátnej a odtiaľ previezli terénnym vozidlom k Domu HZS v Štefanovej, kde ho odovzdali obhliadajúcemu lekárovi a príslušníkom Policajného zboru SR.
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